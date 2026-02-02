SUSCRÍBETE POR $1100
    Confirman fechas de pago del Aporte Familiar Permanente: cómo consultar si corresponde recibir el ex Bono Marzo

    El programa comenzará su entrega durante febrero para el primero de tres grupos de beneficiarios.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Confirman fechas de pago del Aporte Familiar Permanente: cómo consultar si corresponde recibir el ex Bono Marzo.

    El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó que desde el 16 de febrero se podrá verificar la información de entrega del Aporte Familiar Permanente para este 2026.

    Se trata del llamado ex Bono Marzo, que según su último reajuste se traducirá en un monto de $66.834, que se asignará automáticamente por carga familiar o por familia, dependiendo de los requisitos a cumplir.

    Cabe recordar que este programa se facilita de forma anual a las familias de menores ingresos del país, con el objetivo de complementar los gastos extra en el hogar.

    Al respecto, las fechas de pago del Aporte Familiar Permanente para 2026 corresponden a las siguientes:

    • Desde el lunes 16 de febrero podrán consultar personas beneficiarias de Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades que reciben habitualmente sus beneficios del IPS en la segunda quincena del mes.
    • Desde el 2 de marzo podrán consultar las personas beneficiarias de Subsidio Familiar, Chile Solidario o Subsistema de Seguridades y Oportunidades que reciben habitualmente sus beneficios del IPS en la primera quincena del mes.
    • Desde el 16 de marzo podrán consultar las personas que reciben pago de Asignación Familiar o Asignación Maternal por sus cargas.

    La consulta se podrá realizar en línea en la página aportefamiliar.cl o llamando al número 101 de ChileAtiende, que responde de lunes a viernes entre 8:00 y 18:00 horas.

    Cómo recibir el Bono Marzo 2026

    El Aporte Familiar Permanente o Bono Marzo se entrega de forma automática, sin necesidad de realizar trámites, a personas que cumplieron con alguna de las siguientes condiciones al 31 de diciembre de 2025:

    • Tener Subsidio Familiar, quienes reciben un aporte por carga.
    • Contar con Asignación Familiar, quienes reciben un aporte por carga.
    • Familias usuarias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades o Chile Solidario, que reciben un aporte por grupo.
