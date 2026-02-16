Comienzan pagos del Bono Marzo 2026: revisa con el RUT si te corresponde el Aporte Familiar Permanente. Foto referencial de archivo

Este lunes, 16 de febrero, considera la primera entrega del Aporte Familiar Permanente, conocido como ex Bono Marzo 2026, que para este año se reajustó en un monto de $66.834.

Según se informó desde el Instituto de Previsión Social (IPS), el beneficio se distribuye a través de tres fechas de pago, según las características del grupo familiar que lo recibe.

Cabe recordar que el aporte no requiere postulación y se entrega de forma automática al cumplir con alguna de las siguientes condiciones al 31 de diciembre: recibir el Subsidio Familiar; contar con pagos de Asignación Familiar; o pertenecer a los programas Chile Solidario o Seguridades y Oportunidades.

Pago del Bono Marzo 2026

Se puede consultar si corresponde recibir el Bono Marzo 2026 en la página aportefamiliar.cl, mediante RUN y fecha de nacimiento.

Los datos se encontrarán disponibles al cumplir las diferentes fechas de pago, por lo que desde este lunes corresponde la información para el primer grupo, mientras que los dos restantes se distribuyen de la siguiente manera: