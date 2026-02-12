Ya están disponibles los resultados del Subsidio de luz: revisa si recibirás la rebaja en la cuenta de electricidad
La información corresponde a la cuarta convocatoria al beneficio y reducirá la boleta durante el primer semestre de 2026.
Desde este jueves, 12 de febrero, se encuentran disponibles los resultados del Subsidio Eléctrico, que se traduce en un descuento de hasta $54.486 en la cuenta de la luz para familias beneficiarias.
La información corresponde a la cuarta convocatoria del programa, que recibió postulaciones entre noviembre y diciembre pasado.
Resultados del Subsidio Eléctrico
Los resultados de la cuarta postulación al beneficio se pueden revisar en la página subsidioelectrico.cl mediante Clave Única.
La distribución del subsidio se realizará a través de 6 cuotas y se verá reflejada desde febrero, con los siguientes montos:
- Para una persona serán $30.270
- Para un hogar con 2 a 3 personas serán $39.348
- Para una familia de 4 o más miembros se entregarán $54.486
Cabe recordar que el beneficio se facilita a personas con calificación socioeconómica del 40% según Registro Social de Hogares o a familias con, al menos, un integrante electrodependiente, independiente del tramo del RSH.
Lo Último
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.