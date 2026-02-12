Ya están disponibles los resultados del Subsidio de luz: revisa si recibirás la rebaja en la cuenta de electricidad. Foto referencial de archivo

Desde este jueves, 12 de febrero, se encuentran disponibles los resultados del Subsidio Eléctrico, que se traduce en un descuento de hasta $54.486 en la cuenta de la luz para familias beneficiarias.

La información corresponde a la cuarta convocatoria del programa, que recibió postulaciones entre noviembre y diciembre pasado.

Resultados del Subsidio Eléctrico

Los resultados de la cuarta postulación al beneficio se pueden revisar en la página subsidioelectrico.cl mediante Clave Única.

La distribución del subsidio se realizará a través de 6 cuotas y se verá reflejada desde febrero, con los siguientes montos:

Para una persona serán $30.270

Para un hogar con 2 a 3 personas serán $39.348

Para una familia de 4 o más miembros se entregarán $54.486

Cabe recordar que el beneficio se facilita a personas con calificación socioeconómica del 40% según Registro Social de Hogares o a familias con, al menos, un integrante electrodependiente, independiente del tramo del RSH.