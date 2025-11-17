Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre desde Chile. Foto referencial de archivo

Avanza el calendario de noviembre y actualmente se presenta un nuevo evento astronómico a apreciar en el cielo nocturno, correspondiente a la lluvia de estrellas Leónidas.

Según resume el sitio especializado Star Walk se trata de una de las lluvias de meteoros “más espectaculares del año”.

Si bien la lluvia de estrellas se encuentra activa desde inicios de mes y se mantendrá hasta finales del mismo, en las próximas horas se espera que alcance su punto máximo.

Cuándo ver la lluvia de estrellas Leónidas

Se espera el punto máximo de la lluvia de estrellas Leónidas durante la madrugada del 18 de noviembre , entre las 03:00 y 05:00 horas, según detalla Meteored.

La recomendación de Star Walk es encontrar un lugar alejado de la contaminación lumínica para permitir que la vista se adapte a la oscuridad y pueda apreciar el paso de hasta 15 meteoros por hora que ingresan a la atmósfera a 70 km/s.

Además, para la observación del fenómeno se anticipan condiciones favorables, teniendo en cuenta el cielo oscuro previo a la Luna Nueva.

Se trata de un evento astronómico anual que suele presentar su mayor impacto a mediados de noviembre, con meteoros que derivan del cometa Tempel-Tuttle y un punto radiante ubicado en la constelación de Leo.