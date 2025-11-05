Cuándo y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Burkina Faso por el Mundial Sub 17
Las selecciones son parte del Grupo I y debutan durante este miércoles en la competencia juvenil.
Estados Unidos sale a la cancha durante este miércoles por el Mundial Sub 17 y su primer rival es la selección africana de Burkina Faso.
Ambos equipos debutan en el torneo juvenil como parte del Grupo I de la competencia.
Cuándo juega Estados Unidos vs. Burkina Faso
El partido de Estados Unidos contra Burkina Faso es este miércoles, 5 de noviembre, a las 12:15 horas de Chile.
Dónde ver a Estados Unidos vs. Burkina Faso
El partido de Estados Unidos contra Burkina Faso se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.
De forma online, el Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.
