Cuándo y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Copenhague por la Champions League en TV y streaming. Foto de archivo tottenhamhotspur.com

Tottenham Hotspur recibe a Copenhague durante la tarde de este martes, en el marco de la cuarta fecha de la Champions League.

Los ingleses vienen de empatar sin goles en su anterior cruce con Monaco a finales de octubre.

Por su parte, el cuadro de Dinamarca lamentó una caída por 2-4 contra Borussia Dortmund en la jornada pasada.

Cuándo juega Tottenham Hotspur vs. Copenhague

El partido de Tottenham Hotspur vs. Copenhague es este martes, 4 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

En este cruce de la Champions League los clubes se miden en el Tottenham Hotspur Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Tottenham Hotspur vs. Copenhague

El partido de Tottenham Hotspur vs. Copenhague se transmite en el canal ESPN7 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.