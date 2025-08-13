Día de la chorrillana: estas son las promociones desde $5 mil para disfrutar este miércoles

Durante este miércoles, 13 de agosto, llega una celebración dedicada a uno de los queridos platos del recetario nacional, con el Día de la chorrillana.

Una fecha similar a las jornadas dirigidas al completo o a la pizza, en la que los locales anuncian sus promociones especiales para disfrutar esta tarde.

Al tiempo de redacción de esta nota algunos restaurantes ya han publicado sus ofertas para disfrutar de la preparación, protagonizada por carne picada, huevo, cebolla frita y la siempre generosa porción de papas fritas. Revisa a continuación los detalles.

Juan Maestro

La cadena celebra durante este miércoles con dos chorrillanas de lomo o churrasco, más dos bebidas pequeñas, por $10.490.

Juan y Medio

Los locales de Rosario, Providencia, San Carlos y Puerto Montt festejan este día con un 40% de descuento, solo para consumo en el local.

El Palacio de la Chorrillana

El bar restaurant celebra durante esta jornada con una promoción que ofrece dos schops por $6.000 por la compra de una chorrillana. El local se encuentra en Pío Nono 201, Bellavista.

Barrio Sur Restaurant

Durante este miércoles 13 de agosto se ofrecen dos garzas de cerveza gratis por la compra de una chorrillana. El espacio se ubica en Av. Viel 1502, Santiago.

Rústico BrewPub

El premiado local de Renaico 3001, Maipú, celebra el Día de la chorrillana con todas las variedades a $15.000, además de Cervezas de Rústico de 500 cc por $3.000.

Floridano Sandwichería

El local celebra este miércoles con la chorrillana a $5.000, cuyo precio normal suele ser de $8.000. El establecimiento se encuentra en Diego Portales 2345, La Florida.