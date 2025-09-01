¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas. Foto referencial de archivo

Llegó el mes de septiembre y ya se alistan los preparativos de la cada vez más cercana celebración de Fiestas Patrias, por parte de las fondas en la Región Metropolitana.

Son varios los eventos que abrirán sus puertas en diferentes comunas de la capital, con una amplia oferta de música en vivo, actividades típicas, juegos, comida y muchas más actividades.

Cabe recordar que los feriados de este año permiten una celebración de, al menos, cuatro días, con el jueves 18 y viernes 19 marcados en el calendario, más el fin de semana del sábado 20 y domingo 21.

Revisa a continuación algunas de las fondas que se organizan en la RM, los precios de las ventas de entradas y los artistas confirmados hasta el momento.

Semana de la Chilenidad

El evento invita a las familias a disfrutar del folclore, danza, gastronomía y acitivades ecuestres, junto a los números estelares Entremares y Bombo Fica.

Fechas: 17, 18, 19, 20 y 21 de septiembre

Lugar: Parque Padre Hurtado

Venta de entradas: Ticketplus , con precios desde $14.000 para adulto y $8.000 para adulto mayor y niño.

Fonda del Estadio Nacional

El evento de Ñuñoa regresa con el nuevo nombre de Fonda Corazón de Chile, de la mano de una celebración de cinco días que reunirá música, baile y gastronomía típica.

Santa Feria, Américo, Garras De Amor, Tomo Como Rey, Viking 5, Standly, Los Nocheros, Pollo Fuentes, Huambaly, Bafona, Juana Fé, The Ramblers y Reina Isabel son algunos de los invitados confirmados para la celebración.

Fechas: 17, 18, 19, 20 y 21 de septiembre.

Lugar: Parque Estadio Nacional.

Venta de entradas: Ticketpro con valor de $10.000 general; $5.000 para adultos mayores y liberada para menores de 10 años.

Yein Fonda

El tradicional evento que reúne la cueca, la cumbia y el rock and roll tendrá su nueva versión a lo largo de cuatro días, encabezada por Los Tres, junto a otros invitados como Los Jaivas, Joe Vasconcellos, Gepe y Los Vásquez.

Fechas: 17, 18, 19 y 20 de septiembre.

Lugar: Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba.

Venta de entradas: Puntoticket con precios desde $9.200 y $5.750 para niños de 6 a 13 años.

La Gran Fonda de Chile

La icónica fonda de Santiago se extenderá durante cinco días con una lista de invitados encabezada por Zúmbale Primo, Los Vásquez, Amar Azul y Leo Rey.

Fechas: 17, 18, 19, 20 y 21 de septiembre.

Lugar: Parque O’Higgins.

Venta de entradas: Ticketplus , con precio de público general a $14.950 y $11.500 para niños de 6 a 13 años y adultos mayores sobre 65 años.

Fonda Doña Florinda

El evento de La Florida reunirá música en vivo durante cuatro días, con invitados como Chico Trujillo, Ráfaga, Américo, Los Charros de Luchito y Rafael, Los Vásquez, Noche de Brujas y Zúmbale Primo.

Fechas: 18, 19, 20 y 21 de septiembre.

Lugar: Walter Martínez 2295, La Florida.

Venta de entradas: Puntoticket , donde se mantiene preventa por $17.250, con cargo por servicio.

Fonda Doña Rosa

Lo mejor de la música tropical se presentará en la Fonda Doña Rosa durante tres jornadas, con invitados como Chico Trujillo, Américo, Ráfaga, Los Vásquez, La Sonora Malecón , Amar Azul y Santa Feria.