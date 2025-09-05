Dónde se cambia la hora y cuáles regiones no modifican los relojes este fin de semana

Dónde se cambia la hora y qué regiones no modifican los relojes este fin de semana. Foto referencial de archivo

Este fin de semana es el segundo cambio de hora en Chile programado para 2025, proceso en el que se dejará atrás el horario de invierno instalado desde abril pasado.

El cambio permitirá volver al horario de verano y se deberá realizar este sábado, 6 de septiembre, a las 23:59 horas, adelantando los relojes 60 minutos para pasar a las 01:00 horas del domingo.

Para el territorio insular, en Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, el cambio se debe realizar igualmente durante el sábado, pero a las 22:00 horas, para pasar a las 23:00 horas.

Dónde se cambia la hora

El cambio de hora aplica a todo el territorio nacional a excepción de:

Región de Aysén

Región de Magallanes y la Antártica Chilena

Por su parte, las regiones donde se debe cambiar la hora este fin de semana son:

Región de Arica y Parinacota

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Región de Atacama

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región Metropolitana

Región de O’Higgins

Región del Maule

Región de Ñuble

Región del Biobío

Región de La Araucanía

Región de Los Ríos

Región de Los Lagos

Dónde se cambia la hora y qué regiones no modifican los relojes este fin de semana. Foto referencial JOSE VEAS/ATON CHILE

Tal como indica el Decreto 244, la modificación al nuevo huso horario se mantendrá hasta el mes de abril de 2026.

Cabe recordar que este proceso suele ser automático en gran parte de los dispositivos que funcionan conectados a Internet, como computadores, smartphones y relojes inteligentes.

En tanto, dispositivos analógicos o que no cuentan con configuración automática, requerirán que se establezca la hora de forma manual.

Ante mayores dudas durante la noche en que se deben efectuar los cambios, se puede consultar el sitio Hora Oficial, a cargo de la Armada de Chile, que cuenta con relojes que marcan la hora y fecha exacta en los distintos territorios nacionales.