Dónde se cambia la hora y cuáles regiones no modifican los relojes este fin de semana
El proceso tiene lugar durante el sábado en gran parte del país, lo que permitirá regresar al horario de verano.
Este fin de semana es el segundo cambio de hora en Chile programado para 2025, proceso en el que se dejará atrás el horario de invierno instalado desde abril pasado.
El cambio permitirá volver al horario de verano y se deberá realizar este sábado, 6 de septiembre, a las 23:59 horas, adelantando los relojes 60 minutos para pasar a las 01:00 horas del domingo.
Para el territorio insular, en Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, el cambio se debe realizar igualmente durante el sábado, pero a las 22:00 horas, para pasar a las 23:00 horas.
Dónde se cambia la hora
El cambio de hora aplica a todo el territorio nacional a excepción de:
- Región de Aysén
- Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Por su parte, las regiones donde se debe cambiar la hora este fin de semana son:
- Región de Arica y Parinacota
- Región de Tarapacá
- Región de Antofagasta
- Región de Atacama
- Región de Coquimbo
- Región de Valparaíso
- Región Metropolitana
- Región de O’Higgins
- Región del Maule
- Región de Ñuble
- Región del Biobío
- Región de La Araucanía
- Región de Los Ríos
- Región de Los Lagos
Tal como indica el Decreto 244, la modificación al nuevo huso horario se mantendrá hasta el mes de abril de 2026.
Cabe recordar que este proceso suele ser automático en gran parte de los dispositivos que funcionan conectados a Internet, como computadores, smartphones y relojes inteligentes.
En tanto, dispositivos analógicos o que no cuentan con configuración automática, requerirán que se establezca la hora de forma manual.
Ante mayores dudas durante la noche en que se deben efectuar los cambios, se puede consultar el sitio Hora Oficial, a cargo de la Armada de Chile, que cuenta con relojes que marcan la hora y fecha exacta en los distintos territorios nacionales.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.