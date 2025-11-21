Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

31 Minutos continúa haciendo noticia durante 2025 con el arribo de su nueva película. Se trata de Calurosa Navidad.

Hoy, la cinta protagonizada por Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana, Juanín y sus amigos, quienes deberán salvar la celebración navideña, se estrenó en plataformas .

El anuncio llega tras el histórico paso de la banda en el Tiny Desk de NPR que conquistó al público de América Latina, con un repaso a parte de su emblemático catálogo musical.

Dónde ver Calurosa Navidad

La película Calurosa Navidad de 31 Minutos está disponible desde el 21 de noviembre a través de la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Desde el servicio de streaming se confirmó que los suscriptores podrán disfrutar de la cinta en la aplicación para SmartTV y dispositivos móviles, donde los planes tienen un valor desde $6.490 al mes.

La cinta se suma a las producciones protagonizadas por los queridos títeres, que desde 2003 reúnen episodios de la serie, álbumes y presentaciones en vivo.

Mira el tráiler de Calurosa Navidad