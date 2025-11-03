Dónde ver en vivo a Sudáfrica vs. Bolivia por el Mundial Sub 17
Las selecciones de miden por la primera fecha del campeonato juvenil de Catar.
Sudáfrica y Bolivia salen a la cancha durante este lunes por la primera fecha del Mundial Sub 17.
Los equipos del Grupo A juegan en el Aspire Zone Pitch 3.
Cuándo juega Sudáfrica vs. Bolivia
El partido de Sudáfrica vs. Bolivia es este lunes, 3 de noviembre, a las 9:30 horas de Chile.
Dónde ver a Sudáfrica vs. Bolivia
El partido de Sudáfrica contra Bolivia se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.