Dónde ver en vivo a Sudáfrica vs. Bolivia por el Mundial Sub 17

Sudáfrica y Bolivia salen a la cancha durante este lunes por la primera fecha del Mundial Sub 17.

Los equipos del Grupo A juegan en el Aspire Zone Pitch 3.

Cuándo juega Sudáfrica vs. Bolivia

El partido de Sudáfrica vs. Bolivia es este lunes, 3 de noviembre, a las 9:30 horas de Chile.

Dónde ver a Sudáfrica vs. Bolivia

El partido de Sudáfrica contra Bolivia se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.