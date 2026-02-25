SUSCRÍBETE
    Dónde ver la rutina completa de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    El comediante de origen venezolano se llevó las dos gaviotas en la tercera noche del evento.

     
    Dónde ver la rutina completa de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    El Festival de Viña 2026 tuvo su tercera noche, en la que el número de humor se encontró a cargo del comediante venezolano Esteban Düch.

    Se trató de la primera vez en que el humorista fue parte del evento viñamarino, donde compartió la jornada del 24 de febrero con el dúo de mexicanos Jesse & Joy, además del grupo de k-pop NMIXX.

    Con todo, Düch presentó una rutina en la que compartió sus experiencias como extranjero viviendo en Chile y también contó con sorpresas en el escenario, como la participación de Rodrigo “Guatón” Salinas, quienes interpretaron Mi Equilibrio Espiritual de 31 Minutos.

    Tras su rutina y presentaciones musicales, el comediante logró ganar el cariño del público y también se llevó tanto la gaviota de plata como la de oro.

    Dónde ver a Esteban Düch en Viña 2026

    La rutina completa de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026 se encuentra en la plataforma Mega Go.

    El servicio requiere de usuario y contraseña para ingresar para revivir las presentaciones del evento y también disfrutar de la cobertura en vivo.

