Dónde ver la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

Este domingo comenzó el Festival de Viña 2026, que en su jornada inaugural contó con el número de humor a cargo de Stefan Kramer.

El imitador se presentó el pasado 22 de febrero en la Quinta Vergara luego de la actuación de Gloria Stefan y antes del último invitado de la jornada, Matteo Bocelli.

Se trató de un espectáculo íntimo para Kramer, quien en su cuarta visita al Festival repasó su historia de vida y también revivió algunas de sus históricas imitaciones.

Con todo, el comediante se llevó las gaviotas de plata y oro, mientras su puesta en escena sobrepasó en rating a la competencia.

Stefan Kramer en Viña 2026

La rutina completa de Stefan Kramer en Viña 2026 se encuentra en el canal de Youtube del Festival. Revive su presentación aquí: