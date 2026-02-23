SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde ver la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    El imitador fue el encargado de hacer reír al público en la primera noche del evento veraniego.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde ver la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026 SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Este domingo comenzó el Festival de Viña 2026, que en su jornada inaugural contó con el número de humor a cargo de Stefan Kramer.

    El imitador se presentó el pasado 22 de febrero en la Quinta Vergara luego de la actuación de Gloria Stefan y antes del último invitado de la jornada, Matteo Bocelli.

    Se trató de un espectáculo íntimo para Kramer, quien en su cuarta visita al Festival repasó su historia de vida y también revivió algunas de sus históricas imitaciones.

    Con todo, el comediante se llevó las gaviotas de plata y oro, mientras su puesta en escena sobrepasó en rating a la competencia.

    Stefan Kramer en Viña 2026

    La rutina completa de Stefan Kramer en Viña 2026 se encuentra en el canal de Youtube del Festival. Revive su presentación aquí:

    Más sobre:Festival de ViñaViñaFestival de Viña 2026Viña 2026Stefan KramerKramerRutinaRutina completaRutina Stefan KramerKramer Viña 2026Stefan Kramer 2026Dónde ver

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Caso Audio-Factop: Hermosilla solicita asistir a la declaración de la fiscal Parra

    Las reuniones del subsecretario de Telecomunicaciones con China Mobile que generaron la sanción de Estados Unidos

    De Grange se reúne con Confederación Nacional del Transporte de Carga: gremio pide modernización del sector

    Logran ubicar a tres víctimas fatales tras volcamiento de camioneta cuando intentaba cruzar el Tinguiririca

    Matteo Bocelli se convierte en el artista que más tarde se ha presentado en Viña en los últimos años

    Trump reclama a México “intensificar los esfuerzos” contra los cárteles tras la operación contra ‘El Mencho’

    Lo más leído

    1.
    Dónde y a qué hora ver en vivo la transmisión del Festival de Viña 2026

    Dónde y a qué hora ver en vivo la transmisión del Festival de Viña 2026

    2.
    A qué hora juega Nicolás Jarry este lunes por su debut el Chile Open 2026

    A qué hora juega Nicolás Jarry este lunes por su debut el Chile Open 2026

    3.
    Controlan incendio forestal en Puente Alto cercano a Hacienda El Peñón

    Controlan incendio forestal en Puente Alto cercano a Hacienda El Peñón

    4.
    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Dónde ver la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    A qué hora juega Nicolás Jarry este lunes por su debut el Chile Open 2026

    A qué hora juega Nicolás Jarry este lunes por su debut el Chile Open 2026

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año
    Chile

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Caso Audio-Factop: Hermosilla solicita asistir a la declaración de la fiscal Parra

    De Grange se reúne con Confederación Nacional del Transporte de Carga: gremio pide modernización del sector

    Las reuniones del subsecretario de Telecomunicaciones con China Mobile que generaron la sanción de Estados Unidos
    Negocios

    Las reuniones del subsecretario de Telecomunicaciones con China Mobile que generaron la sanción de Estados Unidos

    ¿Uber al aeropuerto? Firma dice que tiene inversiones congeladas para el terminal aéreo y el ministro dice que es su deber publicar el reglamento

    Minera Zaldívar se suma a arremetida en consulta que busca declarar área protegida en el salar de Atacama

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”
    Tendencias

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    Cómo fue el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Cánticos al Mono Sánchez, fuegos artificiales y Colo Colo encumbrado: lo que dejó la Fecha 4 de la Liga de Primera
    El Deportivo

    Cánticos al Mono Sánchez, fuegos artificiales y Colo Colo encumbrado: lo que dejó la Fecha 4 de la Liga de Primera

    Se toma revancha en Instagram: Diego Sánchez se burla de la UC tras los cánticos recibidos en el Claro Arena

    La UEFA suspende provisoriamente a Prestianni tras acusaciones de racismo de Vinícius

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Matteo Bocelli se convierte en el artista que más tarde se ha presentado en Viña en los últimos años
    Cultura y entretención

    Matteo Bocelli se convierte en el artista que más tarde se ha presentado en Viña en los últimos años

    Con nuevo disco: Robbie Williams confirma su regreso a Chile

    Mira aquí el show completo de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Trump reclama a México “intensificar los esfuerzos” contra los cárteles tras la operación contra ‘El Mencho’
    Mundo

    Trump reclama a México “intensificar los esfuerzos” contra los cárteles tras la operación contra ‘El Mencho’

    Revelan que Lula solicitó el respaldo de Corea del Sur para la candidatura de Bachelet a la ONU

    Irán subraya que un ataque “limitado” de Estados Unidos sería “un acto de agresión” que provocaría una respuesta “decisiva”

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio