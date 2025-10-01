Dónde y a qué hora Argentina vs. Australia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming
Las selecciones del Grupo D se miden este miércoles en el Estadio Elías Figueroa.
Siguen los cruces por el Mundial Sub 20 de Chile y llega el turno del partido entre Argentina y Australia, que definirán su futuro en la competencia juvenil.
Los trasandinos llegan con buenos ánimos tras imponerse por 3-1 ante Cuba en el debut, jornada que significó una caída para su ahora rival, quienes perdieron por 0-1 ante Italia.
Cuándo juega Argentina vs. Australia
El partido de Argentina contra Australia por el Mundial Sub 20 es este miércoles, 1 de octubre, a las 20:00 horas.
Para este compromiso, las selecciones se trasladan hasta el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
Dónde ver a Argentina vs. Australia
El partido de Argentina vs. Australia tiene transmisión confirmada por TV abierta en el canal Chilevisión y en señal de pago por DSports de DirecTV:
De forma online, el cruce se puede ver en la página chilevision.cl, la aplicación MiCHV o la plataforma DGO.
