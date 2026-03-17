Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Bayer Leverkusen con la Champions League
Ambos equipos llegan en igualdad de condiciones a la lucha por sellar su victoria en octavos de final.
Arsenal recibe al Bayer Leverkusen durante este martes, en el primer día de duelos por la vuelta de octavos de final de la Champions League.
Se trata del único par de equipos que llegan empatados a su segundo cruce, tras igualar a 1 en el partido de ida que se jugó en Alemania.
Cuándo juega Arsenal vs. Leverkusen
El partido del Arsenal contra Leverkusen es este martes, 17 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Emirates Stadium de Inglaterra para la revancha.
Dónde ver a Arsenal vs. Leverkusen
El partido del Arsenal contra Bayer Leverkusen se transmite en el canal ESPN2.
De forma online, la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo.
