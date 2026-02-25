Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Borussia Dortmund por la Champions League

Este miércoles se terminan de definir los playoffs de la Champions League y el primer compromiso de la jornada enfrenta a Atalanta con Borussia Dortmund por su duelo de vuelta.

Los italianos se juegan las últimas posibilidades de seguir en la cita europea, al recibir al cuadro de Alemania que lidera el resultado global, tras el 2-0 que marcó el partido de ida.

Cuándo juega Atalanta vs. Dortmund

El partido de Atalanta contra Borussia Dortmund es este miércoles, 25 de febrero, a las 14:45 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio New Balance Arena de Italia.

Dónde ver a Atalanta vs. Bortmund

El partido de Atalanta contra Borussia Dortmund se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.