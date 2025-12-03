Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Real Madrid por TV y streaming. Foto referencial de archivo realmadrid.com

Athletic Club recibe este miércoles al Real Madrid, en el marco de un partido adelantado por la Fecha 19 de LaLiga de España.

Ambos clubes llegan con intenciones de sumar los puntos necesarios para ascender en la tabla de posiciones, donde los merengues intentarán recuperar el primer puesto que actualmente tiene Barcelona.

Cuándo juega Athletic Club vs. Real Madrid

El partido de Athletic Club contra Real Madrid es este miércoles, 3 de diciembre, a las 15:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio de San Mamés de Bilbao.

Dónde ver a Athletic vs. Real Madrid

El partido de Athletic contra Real Madrid se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de LaLiga se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.