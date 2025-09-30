Dónde y a qué hora ver a Atlético Madrid vs. Eintracht Frankfurt por la Champions League en TV y streaming
Los españoles reciben a los alemanes por la segunda fecha del torneo.
Atlético de Madrid recibe a Eintracht Frankfurt durante este martes, por la segunda fecha de la Champions League.
Los españoles buscan remontar su anterior caída por 2-3 ante Liverpool, mientras que su rival viene de celebrar un triunfo 5-1 ante Galatasaray en la primera jornada.
Cuándo juega Atlético Madrid vs. Eintracht Frankfurt
El partido de Atlético de Madrid contra Eintracht Frankfurt por la Premier League es este martes, 30 de septiembre, a las 16:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Riyadh Air Metropolitano de España.
Dónde ver a Atlético Madrid vs. Eintracht Frankfurt
El partido de Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt se transmite en el canal ESPN3 y de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.
