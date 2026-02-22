Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Levante en TV y streaming. Foto referencial

Llega el turno del Barcelona en salir a la cancha por LaLiga de España durante este fin de semana, con un próximo partido programado contra Levante.

El cuadro azulgrana viene de perder el primer puesto en la tabla de posiciones, tras el avance del Real Madrid, y se presenta después de caer por 1-2 ante Girona.

Por su parte, los visitantes vienen de perder por 0-2 ante Valencia en la jornada anterior.

Cuándo juega Barcelona vs. Levante

El partido de Barcelona contra Levante es este domingo, 22 de febrero, a las 12:15 horas de Chile.

Para este compromiso los azulgrana juegan de local en el estadio Spotify Camp Nou.

Dónde ver a Barcelona vs. Levante

El partido de Barcelona contra Levante se transmite en el canal ESPN2 .

De forma online, los cruces de LaLiga van por Disney+, en su Plan Premium.