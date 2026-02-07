Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Mallorca en TV y streaming. Foto referencial.

Barcelona vuelve a salir a la cancha durante este sábado, donde recibe a Mallorca en el marco de la Fecha 23 de LaLiga de España.

Los azulgrana llegan como líderes de la tabla local y tras una reciente victoria por 3-1 contra Elche.

Por su parte, Mallorca también celebró anteriormente, con un resultado 4-1 obtenido ante Sevilla en el campeonato español.

Cuándo juega Barcelona vs. Mallorca

El partido de Barcelona contra Mallorca es este sábado, 7 de febrero, a las 12:15 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Spotify Camp Nou de España para este compromiso.

Dónde ver a Barcelona vs. Mallorca

El partido de Barcelona contra Mallorca se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.