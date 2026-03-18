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    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Atalanta por la Champions League

    Los alemanes reciben al cuadro italiano tras tomar ventaja en la ida por los octavos de final.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Atalanta por la Champions League. Foto de archivo Instagram @fcbayern Servicios / La Tercera

    Bayern Múnich recibe a Atalanta durante ese miércoles, en su duelo de vuelta por los octavos de final de la Champions League.

    Se trata de una llave que comienza con amplia ventaja para los alemanes, tras el marcador 6-1 que dejó la ida y mantiene bajo presión al cuadro italiano.

    Cuándo juega Bayern vs. Atalanta

    El partido de Bayern Múnich contra Atalanta es este miércoles, 18 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.

    La revancha se desarrolla en el estadio Allianz Arena de Alemania.

    Dónde ver a Bayern vs. Atalanta

    El partido del Bayern Múnich contra Atalanta se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolChampions LeagueBayern MúnichBayernAtalantaBayern - AtalantaDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingUEFAChampions League hoyHorarioQuién transmite

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