Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Atalanta por la Champions League. Foto de archivo Instagram @fcbayern

Bayern Múnich recibe a Atalanta durante ese miércoles, en su duelo de vuelta por los octavos de final de la Champions League.

Se trata de una llave que comienza con amplia ventaja para los alemanes, tras el marcador 6-1 que dejó la ida y mantiene bajo presión al cuadro italiano.

Cuándo juega Bayern vs. Atalanta

El partido de Bayern Múnich contra Atalanta es este miércoles, 18 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.

La revancha se desarrolla en el estadio Allianz Arena de Alemania.

Dónde ver a Bayern vs. Atalanta

El partido del Bayern Múnich contra Atalanta se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.