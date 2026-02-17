Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Atalanta por la Champions League. Foto referencial de archivo bvb.de

Este martes regresa la Champions League, que en sus playoffs enfrenta a Borussia Dortmund contra Atalanta.

Los alemanes reciben la visita del cuadro italiano en el cruce de ida programado para hoy.

Cuándo juega Borussia Dortmund vs. Atalanta

El partido de Borussia Dortmund contra Atalanta es este martes, 17 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Signal Iduna Park de Alemania para su primer duelo.

Dónde ver a Borussia Dortmund vs. Atalanta

El partido de Borussia Dortmund contra Atalanta se transmite en el canal ESPN2 .

De forma online, el cruce por la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.