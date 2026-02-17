SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Atalanta por la Champions League

    Los alemanes reciben a los italianos por el cruce de ida de playoffs.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Atalanta por la Champions League. Foto referencial de archivo bvb.de Servicios / La Tercera

    Este martes regresa la Champions League, que en sus playoffs enfrenta a Borussia Dortmund contra Atalanta.

    Los alemanes reciben la visita del cuadro italiano en el cruce de ida programado para hoy.

    Cuándo juega Borussia Dortmund vs. Atalanta

    El partido de Borussia Dortmund contra Atalanta es este martes, 17 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Signal Iduna Park de Alemania para su primer duelo.

    Dónde ver a Borussia Dortmund vs. Atalanta

    El partido de Borussia Dortmund contra Atalanta se transmite en el canal ESPN2.

    De forma online, el cruce por la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolChampions LeaguePlayoffsDortmundBorussia DortmundAtalantaDortmund - AtalantaBorussia Dortmund - AtalantaUEFAChampions League hoyDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dos leyes y seis reglamentos: los pendientes del Mineduc de Cataldo a 22 días de la asunción de Arzola

    Cancillería reparte folleto para promover la campaña de Bachelet a la ONU

    El 24-0 de la Corte de Santiago que selló la debacle de la Fiscalía y deja a Orrego a un paso del sobreseimiento en caso ProCultura

    En busca de likes: la OPE baja la línea a los ministros de Kast con instructivo que advierte qué subir o no a sus redes

    España se une al debate de la prohibición del burka y el niqab

    Las razones de Valencia para elegir a Jacir como el nuevo fiscal regional de la poderosa jurisdicción Centro Norte

    Lo más leído

    1.
    A qué hora y dónde ver hoy a Tomás Barrios en el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver hoy a Tomás Barrios en el ATP de Río de Janeiro

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Atalanta por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Atalanta por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Benfica vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Benfica vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Juventus por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Juventus por la Champions League

    Dos leyes y seis reglamentos: los pendientes del Mineduc de Cataldo a 22 días de la asunción de Arzola
    Chile

    Dos leyes y seis reglamentos: los pendientes del Mineduc de Cataldo a 22 días de la asunción de Arzola

    Cancillería muestra imagen oficial de la campaña de Bachelet a la secretaría general de la ONU

    El 24-0 de la Corte de Santiago que selló la debacle de la Fiscalía y deja a Orrego a un paso del sobreseimiento en caso ProCultura

    Gobierno da inicio al pago del Aporte Familar Permanente 2026
    Negocios

    Gobierno da inicio al pago del Aporte Familar Permanente 2026

    Valparaíso lideró el crecimiento de las ventas regionales del comercio en 2025

    Bilateral en Obras Públicas: ministra López y Martín Arrau se reúnen y cierran polémica por “corte de cintas”

    Quién era Jesse Jackson, el reconocido activista de derechos civiles que falleció a los 84 años
    Tendencias

    Quién era Jesse Jackson, el reconocido activista de derechos civiles que falleció a los 84 años

    Estudio revela que más estadounidenses creen que Bad Bunny representa mejor los valores de Estados Unidos que Donald Trump

    Quién era Kurt Van Dyke, el surfista estadounidense encontrado muerto tras un aparente robo en Costa Rica

    Un protocolo para regular las atribuciones de las productoras: el plan del nuevo gobierno para el uso del Estadio Nacional
    El Deportivo

    Un protocolo para regular las atribuciones de las productoras: el plan del nuevo gobierno para el uso del Estadio Nacional

    No ocurre hace 62 años: la operación de mercado que sacude a la Premier League

    El cambio de estilo del Betis implementado por Manuel Pellegrini sigue generando elogios en España: “Es más letal aún”

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol
    Tecnología

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    Samsung inicia el envío de la primera memoria HBM4 comercial de la industria enfocada en Inteligencia Artificial

    Pet Shop Boys y su encuentro con la música latina: “Ahí se escuchan ritmos diferentes, aunque no siempre se entienden”
    Cultura y entretención

    Pet Shop Boys y su encuentro con la música latina: “Ahí se escuchan ritmos diferentes, aunque no siempre se entienden”

    Cumbres borrascosas: entre las críticas mixtas del filme y el revival de la novela

    Parque de los Gasómetros tendrá por primera vez una fiesta electrónica

    España se une al debate de la prohibición del burka y el niqab
    Mundo

    España se une al debate de la prohibición del burka y el niqab

    Irán da a conocer un pacto “general” con Estados Unidos sobre “principios rectores” para un posible acuerdo nuclear

    Chilenos figuran entre los 50.000 militares con doble nacionalidad en el Ejército israelí durante guerra en Gaza

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo
    Paula

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad