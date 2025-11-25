Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Villarreal por la Champions League
Los clubes se miden este martes en Alemania por la Fecha 5 del torneo.
Este martes comienzan los partidos por la quinta fecha de la Champions League, donde Borussia Dortmund recibe a Villarreal.
Los alemanes vienen de caer por 1-4 ante el Manchester City, mientras que los españoles también lamentaron una derrota por 0-1 ante Pafos de Chipre.
Cuándo juega Borussia Dortmund vs. Villarreal
El partido de Borussia Dortmund contra Villarreal es este martes, 25 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.
Para este partido los clubes se miden en el recinto deportivo Signal Iduna Park de Alemania.
Dónde ver a Borussia Dortmund vs. Villarral
El partido de Borussia Dortmund contra Villarreal se transmite en el canal ESPN7.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
