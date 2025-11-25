Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Villarreal por la Champions League. Foto referencial de archivo Instagram @villarrealfc

Este martes comienzan los partidos por la quinta fecha de la Champions League, donde Borussia Dortmund recibe a Villarreal.

Los alemanes vienen de caer por 1-4 ante el Manchester City, mientras que los españoles también lamentaron una derrota por 0-1 ante Pafos de Chipre.

Cuándo juega Borussia Dortmund vs. Villarreal

El partido de Borussia Dortmund contra Villarreal es este martes, 25 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Para este partido los clubes se miden en el recinto deportivo Signal Iduna Park de Alemania.

Dónde ver a Borussia Dortmund vs. Villarral

El partido de Borussia Dortmund contra Villarreal se transmite en el canal ESPN7 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.