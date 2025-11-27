Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Italia por el Mundial Sub 17
Las selecciones jugarán por el tercer puesto del campeonato juvenil de Qatar.
Este jueves se define el podio del Mundial Sub 17, donde Brasil e Italia se enfrentan en el primer partido de la jornada.
Las selecciones se disputan el tercer lugar del campeonato que se desarrolla en Qatar, tras caer ante Portugal y Austria, respectivamente.
Cuándo juega Brasil vs. Italia
El partido de Brasil contra Italia por el Mundial Sub 17 es este jueves, 27 de noviembre, a las 9:30 horas de Chile.
Dónde ver a Brasil vs. Italia
El partido de Brasil contra Italia por el tercer puesto del Mundial Sub 17 se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.
De forma online, el cruce juvenil se encuentra en la plataforma DGO.
