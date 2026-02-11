SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria

    Los clubes se miden este miércoles en el Estadio Monumental, en el marco del evento que también reúne ramas femeninas y artistas musicales.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria. Foto referencial de archivo FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Este miércoles el Cacique vuelve a salir a la cancha, en un compromiso separado de su agenda por la Liga de Primera, porque el Estadio Monumental recibe a la llamada Noche Alba Solidaria.

    El plato fuerte del evento de este 11 de febrero es el partido amistoso masculino entre Colo Colo y Unión Española.

    Sin embargo, el mencionado duelo no es la única actividad de la jornada, puesto que la programación incluye amistosos de la la rama femenina del club anfitrión y Palestino, además de la participación de influencers.

    A eso se suma la invitación a artistas como Leo Soto y La Sonora de Todos (ex músicos de Tommy Rey), Princesa Alba e Inti-Illimani Histórico.

    Toda la jornada alba se instala en medio de un componente solidario, donde el recinto deportivo recibirá donaciones dirigidas a las familias damnificadas por los incendios que afectaron a Ñuble y Biobío en las últimas semanas.

    Dónde ver la Noche Alba

    El evento de la Noche Alba Solidaria tiene transmisión confirmada en el canal TNT Sports Premium desde las 19:00 horas.

    De forma online, el evento se encuentra en la plataforma HBO Max.

    Más sobre:FútbolColo ColoNoche AlbaColo Colo hoyNoche Alba SolidariaAmistosoUnión EspañolaColo Colo FemeninoPalestino FemeninoInfluencersInvitadosArtistasColo Colo - Unión EspañolaDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La contraofensiva de Dorothy: Contraloría defiende que solicitud de datos de niños trans es para fiscalización

    Las sociedades que unen al futuro subsecretario de Seguridad con imputados del caso tragamonedas y casas de apuesta online

    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    En vísperas del cuarto aniversario de la guerra: cómo viven los ucranianos el conflicto bajo un crudo invierno

    Desde cocinillas defectuosas a demoliciones sin hacer: otros insólitos hallazgos de Contraloría tras megaincendio

    Kurt Cobain: cómo la sombra de la duda vuelve a Seattle 32 años después

    Lo más leído

    1.
    Anuncian inesperada promoción de bencina gratis por una hora: ¿Cómo participar?

    Anuncian inesperada promoción de bencina gratis por una hora: ¿Cómo participar?

    2.
    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    La parrilla de artistas invitados al Festival de Antofagasta 2026

    3.
    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    4.
    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    Rating del martes 10 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 10 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria

    La contraofensiva de Dorothy: Contraloría defiende que solicitud de datos de niños trans es para fiscalización

    Las sociedades que unen al futuro subsecretario de Seguridad con imputados del caso tragamonedas y casas de apuesta online

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom
    Negocios

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom

    Fiscalía Nacional Económica inicia investigación por la adquisición de Empresas Banmédica y de Andes Logistics

    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump
    Tendencias

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica

    Por qué Rusia está limitando la app Telegram y qué hay detrás de la medida

    Organizado por Aníbal Mosa: el desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo
    El Deportivo

    Organizado por Aníbal Mosa: el desconocido cara a cara entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo

    Germán Gaich, el nuevo entrenador de Alejandro Tabilo que dirigió a un ex top ten

    Real Madrid y la UEFA hacen las paces: se anuncia el final del fallido proyecto de la Superliga europea

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    Kurt Cobain: cómo la sombra de la duda vuelve a Seattle 32 años después
    Cultura y entretención

    Kurt Cobain: cómo la sombra de la duda vuelve a Seattle 32 años después

    Britney Spears vende los derechos de sus canciones en acuerdo millonario

    The Cardigans en Santiago: una noche entre el homenaje a Violeta Parra y sus hits

    En vísperas del cuarto aniversario de la guerra: cómo viven los ucranianos el conflicto bajo un crudo invierno
    Mundo

    En vísperas del cuarto aniversario de la guerra: cómo viven los ucranianos el conflicto bajo un crudo invierno

    Gobierno de Javier Milei invita al Papa León XIV a visitar Argentina

    Zelenski adelanta que las próximas conversaciones con Rusia tratarán sobre la cuestión territorial

    Bombones de tahini y dátiles
    Paula

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York