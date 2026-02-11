Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Unión Española por la Noche Alba Solidaria. Foto referencial de archivo

Este miércoles el Cacique vuelve a salir a la cancha, en un compromiso separado de su agenda por la Liga de Primera, porque el Estadio Monumental recibe a la llamada Noche Alba Solidaria.

El plato fuerte del evento de este 11 de febrero es el partido amistoso masculino entre Colo Colo y Unión Española.

Sin embargo, el mencionado duelo no es la única actividad de la jornada, puesto que la programación incluye amistosos de la la rama femenina del club anfitrión y Palestino, además de la participación de influencers.

A eso se suma la invitación a artistas como Leo Soto y La Sonora de Todos (ex músicos de Tommy Rey), Princesa Alba e Inti-Illimani Histórico.

Toda la jornada alba se instala en medio de un componente solidario, donde el recinto deportivo recibirá donaciones dirigidas a las familias damnificadas por los incendios que afectaron a Ñuble y Biobío en las últimas semanas.

Dónde ver la Noche Alba

El evento de la Noche Alba Solidaria tiene transmisión confirmada en el canal TNT Sports Premium desde las 19:00 horas.

De forma online, el evento se encuentra en la plataforma HBO Max.