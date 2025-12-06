Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Unión Española en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este sábado se desarrollan varios cruces simultáneos por la Fecha 30 de la Liga de Primera y uno de ellos corresponde al de Coquimbo Unido contra Unión Española.

Los actuales campeones juegan de local y reciben al cuadro hispano, que desciende ante el desarrollo de la temporada.

Cuándo juega Coquimbo Unido vs. Unión Española

El partido de Coquimbo Unido contra Unión Española es este sábado, 6 de diciembre, a las 18:00 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Dónde ver a Coquimbo Unido vs. Unión Española

El partido de Coquimbo Unido contra Unión Española se transmite en el canal Space .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.