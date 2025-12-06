Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Unión Española en TV y streaming
El cruce irá en un canal diferente a lo habitual, ante el desarrollo de partidos simultáneos por la Liga de Primera.
Este sábado se desarrollan varios cruces simultáneos por la Fecha 30 de la Liga de Primera y uno de ellos corresponde al de Coquimbo Unido contra Unión Española.
Los actuales campeones juegan de local y reciben al cuadro hispano, que desciende ante el desarrollo de la temporada.
Cuándo juega Coquimbo Unido vs. Unión Española
El partido de Coquimbo Unido contra Unión Española es este sábado, 6 de diciembre, a las 18:00 horas.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
Dónde ver a Coquimbo Unido vs. Unión Española
El partido de Coquimbo Unido contra Unión Española se transmite en el canal Space.
De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.