Dónde y a qué hora ver a Deportes Iquique vs. Cobresal en TV y streaming. Foto referencial de archivo

La Liga de Primera llega a su Fecha 28 y termina de definir la tabla de posiciones durante los próximos días, con uno de los esperados partidos a cargo de Deportes Iquique y Cobresal.

Se trata de un duelo fundamental para los Dragones Celestes, que actualmente están en el último puesto y buscan escapar de la zona de descenso.

Por su parte, los Mineros van por un cupo que les permita ser parte de la próxima Copa Sudamericana 2026.

Cuándo juega Deportes Iquique vs. Cobresal

El partido de Deportes Iquique contra Cobresal es este viernes, 21 de noviembre, a las 20:00 horas.

Para esta fecha, los clubes se miden en el Estadio Tierra de Campeones.

Dónde ver a Deportes Iquique vs. Cobresal

El partido de Deportes Iquique contra Cobresal se transmite en el canal TNT Sports .

De forma online, los partidos de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.