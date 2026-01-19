Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram

Este lunes finalizan los cruces por la Fecha 20 de LaLiga de España, con el último partido pendiente entre Elche y Sevilla.

Gabriel Suazo se encuentra convocado a este duelo, tras recuperarse de su lesión. Por el contrario, Alexis Sánchez fue descartado por problemas físicos, según confirmaron desde el club.

El equipo con los chilenos irá en búsqueda de una victoria que les permita dejar atrás los recientes resultados del torneo local, con un última derrota por 0-1 ante Celta.

Por su parte, los locales se presentan a la jornada tras empatar a 1 con Valencia.

Cuándo juega Elche vs. Sevilla

El partido de Elche contra Sevilla es este lunes, 19 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso, el equipo de los chilenos se traslada al Estadio Martínez Valero de España.

Dónde ver a Elche vs. Sevilla

El partido de Elche contra Sevilla se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.