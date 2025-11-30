Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Deportes Iquique en TV y streaming

Futbol, Deportes Iquique vs Everton. Fecha 14, Liga de Primera 2025. El jugador de Deportes Iquique Steffan Pino disputa el balon contra Alan Medina de Everton durante el partido de primera division disputado en el estadio Tierra de Campeones de Iquique, Chile. 16/06/2025 Alex Diaz/Photosport Soccer, Deportes Iquique vs Everton. Date 14, First Division League 2025. Deportes Iquique's player Steffan Pino disputes the ball against Everton's Alan Medina during the first division match played at the Tierra de Campeones stadium in Iquique, Chile. 16/06/2025 Alex Diaz/Photosport

Este fin de semana Everton recibe a Deportes Iquique por la Fecha 29 de la Liga de Primera.

Se trata de la penúltima jornada del fútbol chileno, por lo que los clubes van en búsqueda de los puntos que les permitan escapar de la zona de descenso.

Cuándo juega Everton vs. Deportes Iquique

El partido de Everton contra Deportes Iquique es este domingo, 30 de noviembre, a las 18:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Dónde ver a Everton vs. Deportes Iquique

El partido de Everton contra Deportes Iquique se transmite en el canal TNT Sports .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.