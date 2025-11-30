Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Deportes Iquique en TV y streaming
Los clubes se miden este domingo en el Estadio Sausalito por la Liga de Primera.
Este fin de semana Everton recibe a Deportes Iquique por la Fecha 29 de la Liga de Primera.
Se trata de la penúltima jornada del fútbol chileno, por lo que los clubes van en búsqueda de los puntos que les permitan escapar de la zona de descenso.
Cuándo juega Everton vs. Deportes Iquique
El partido de Everton contra Deportes Iquique es este domingo, 30 de noviembre, a las 18:00 horas.
Los clubes se miden en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.
Dónde ver a Everton vs. Deportes Iquique
El partido de Everton contra Deportes Iquique se transmite en el canal TNT Sports.
De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.
