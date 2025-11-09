Dónde y a qué hora ver a Fiji vs. Argentina por el Mundial Sub 17. Foto referencial de archivo afa.com.ar

Avanza el Mundial Sub 17 donde Fiji se enfrenta con Argentina, en el marco del Grupo D.

Los primeros llegan tras caer ante Bélgica, mientras que los trasandinos se impusieron ante Túnez.

Cuándo juega Fiji vs. Argentina

El partido de Fiji contra Argentina es este domingo, 9 de noviembre, a las 9:30 horas de Chile.

Dónde ver a Fiji vs. Argentina

El partido de Fiji contra Argentina se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.