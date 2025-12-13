Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Pyramids por la semifinal de la Copa Intercontinental. Foto referencial de archivo @erickoficial Lucas Almeida

Este fin de semana continúan los cruces para la definición de la Copa Intercontinental, donde Flamengo se mide contra Pyramids FC de Egipto.

El cuadro de Erick Pulgar se instaló en la etapa tras superar por 2-1 a Cruz Azul en los cuartos de final, llevándose el llamado Derbi de las Américas en Qatar.

Por su parte, este partido define al finalista que jugará contra el PSG durante la próxima semana.

Cuándo juega Flamengo vs. Pyramids

El partido de Flamengo vs. Pyramids es este sábado, 13 de diciembre, a las 14:00 horas de Chile.

Para la semifinal los equipos se miden en el Estadio Ahmed bin Ali de Qatar.

Dónde ver a Flamengo vs. Pyramids

El partido de Flamengo contra Pyramids se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.

De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma DGO.