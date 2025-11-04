Dónde y a qué hora ver a Indonesia vs. Zambia por el Mundial Sub 17 en TV y streaming
Las selecciones del Grupo H se miden durante este martes en Qatar.
Este martes continúan los cruces por el Mundial Sub 17, donde Indonesia se enfrenta a Zambia en el Grupo H.
El conjunto de Asia llega tras actuar como anfitrión del torneo del año pasado, mientras que el cuadro africano está debutando en este campeonato.
Cuándo juega Indonesia vs. Zambia
El partido de Indonesia contra Zambia por el Mundial Sub 17 es este martes, 4 de noviembre, a las 12:45 horas de Chile.
Dónde ver a Indonesia vs. Zambia
El partido de Indonesia contra Zambia se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.
