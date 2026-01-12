Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup
Los Reds reciben a su rival en el estadio Anfield durante este lunes.
Este lunes Liverpool vuelve a salir a la cancha en el marco de la tercera fecha de la FA Cup.
Para este compromiso el equipo visitante corresponde a Barnsley de la League One, equivalente a la tercera división inglesa.
Cuándo juega Liverpool vs. Barnsley
El partido de Liverpool contra Barnsley es este lunes, 12 de enero, a las 16:45 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra.
Dónde ver a Liverpool vs. Barnsley
El partido de Liverpool contra Barnsley se transmite en el apartado de ESPN de la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
