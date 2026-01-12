Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup. Foto referencial de archivo

Este lunes Liverpool vuelve a salir a la cancha en el marco de la tercera fecha de la FA Cup.

Para este compromiso el equipo visitante corresponde a Barnsley de la League One, equivalente a la tercera división inglesa.

Cuándo juega Liverpool vs. Barnsley

El partido de Liverpool contra Barnsley es este lunes, 12 de enero, a las 16:45 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra.

Dónde ver a Liverpool vs. Barnsley

El partido de Liverpool contra Barnsley se transmite en el apartado de ESPN de la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.