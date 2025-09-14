Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Manchester United por TV y streaming

El choque entre ambas escuadras de Manchester no fue de alto vuelo. Foto: @ManUtd.

Este fin de semana llega el esperado derbi del Manchester City contra el Manchester United, en el marco de la cuarta fecha de la Premier League.

Los locales vienen de caer por 1-2 ante Brighton, mientras que su rival celebró un triunfo ante Burnley por 3-2 en la jornada anterior, que se jugó a finales de agosto.

Cuándo juega Manchester City vs. Manchester United

El partido del Manchester City vs. Manchester United es este domingo, 14 de septiembre, a las 12:30 horas de Chile.

Los Ciudadanos reciben a los Diablos Rojos en el Etihad Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Manchester City vs. Manchester United

El partido del Manchester City contra el Manchester United tiene transmisión confirmada en el canal ESPN .

De forma online, el cruce de la Premier League se puede ver en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190.