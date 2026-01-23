Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción
El León de Collao vuelve a la cancha por la Serie Río de La Plata.
Esta semana Deportes Concepción vuelve a salir a la cancha, ahora para medirse contra Montevideo City Torque.
Se trata del segundo partido amistoso para el León de Collao, en el marco de la Serie Río de La Plata 2026.
Cuándo juega Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción
El partido de Montevideo City Torque contra Deportes Concepción es este viernes, 23 de enero, a las 22:00 horas de Chile.
Dónde ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción
El partido de Montevideo City Torque contra Deportes Concepción se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
