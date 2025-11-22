Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este sábado vuelve la acción de la Premier League, que en su Fecha 12 enfrenta a Newcastle United con el Manchester City.

Los locales vienen de caer por 1-3 ante Brentford en el marco de la jornada anterior.

Por su parte, el cuadro ciudadano celebró un triunfo por 3-0 ante Liverpool, lo que dejó al equipo en segundo lugar de la tabla del fútbol inglés, solo superado por Arsenal.

Cuándo juega Newcastle United vs. Manchester City

El partido de Newcastle United contra Manchester City por la Premier League es este sábado, 22 de noviembre, a las 14:30 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio St James’ Park de Inglaterra.

Dónde ver a Newcastle United vs. Manchester City

El partido de Newcastle United contra Manchester City se transmite en el canal ESPN2 .

De forma online, los cruces de la Premier League se encuentran en Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.