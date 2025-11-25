Dónde y a qué hora ver a Olympique de Marsella vs. Newcastle United por la Champions League
Los franceses reciben al cuadro inglés por la Fecha 5 del campeonato.
Olympique de Marsella recibe al Newcastle United durante esta tarde, en el marco de la Fecha 5 de la Champions League.
Los franceses vienen de caer por la cuenta mínima ante Atalanta en la jornada anterior, mientras que los ingleses celebraron un 2-0 contra Athletic.
Cuándo juega Olympique vs. Newcastle
El partido de Olympique de Marsella contra Newcastle United es este martes, 25 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.
Para esta fecha los clubes se miden en el Estadio Vélodrome de Francia.
Dónde ver a Olympique vs. Newcastle
El partido de Olympique de Marsella contra Newcastle United se transmite en el canal ESPN3.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
