Dónde y a qué hora ver a Olympique de Marsella vs. Newcastle United por la Champions League. Foto de archivo Instagram @ olympiquedemarseille

Olympique de Marsella recibe al Newcastle United durante esta tarde, en el marco de la Fecha 5 de la Champions League.

Los franceses vienen de caer por la cuenta mínima ante Atalanta en la jornada anterior, mientras que los ingleses celebraron un 2-0 contra Athletic.

Cuándo juega Olympique vs. Newcastle

El partido de Olympique de Marsella contra Newcastle United es este martes, 25 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Para esta fecha los clubes se miden en el Estadio Vélodrome de Francia.

Dónde ver a Olympique vs. Newcastle

El partido de Olympique de Marsella contra Newcastle United se transmite en el canal ESPN3 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.