Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Huachipato en TV y streaming

La Liga de Primera llega a su fin y el primer partido de la Fecha 30 enfrenta a Palestino con Huachipato.

El elenco árabe se mantiene en posición de clasificar a la próxima Copa Sudamericana 2026.

Cuándo juega Palestino vs. Huachipato

El partido de Palestino vs. Huachipato es este viernes, 5 de diciembre, a las 20:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Municipal de La Cisterna en la Región Metropolitana.

Dónde ver a Palestino vs. Huachipato

El partido de Palestino contra Huachipato se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.