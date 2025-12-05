Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Huachipato en TV y streaming
Los clubes se miden por el primer partido correspondiente a la Fecha 30 de la Liga de Primera.
La Liga de Primera llega a su fin y el primer partido de la Fecha 30 enfrenta a Palestino con Huachipato.
El elenco árabe se mantiene en posición de clasificar a la próxima Copa Sudamericana 2026.
Cuándo juega Palestino vs. Huachipato
El partido de Palestino vs. Huachipato es este viernes, 5 de diciembre, a las 20:00 horas.
Los clubes se miden en el Estadio Municipal de La Cisterna en la Región Metropolitana.
Dónde ver a Palestino vs. Huachipato
El partido de Palestino contra Huachipato se transmite en el canal TNT Sports Premium.
De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.