Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

Este sábado se juega el segundo partido femenino Paraguay y Chile, en el marco de los compromisos amistosos internacionales.

La seleccionadas llegan a la fecha tras conseguir una victoria en el primer duelo, ante un resultado 1-0 obtenido gracias a la anotación de Mary Valencia.

Cuándo juega Chile contra Paraguay

El partido femenino de Chile contra Paraguay es este sábado, 7 de marzo, a las 19:00 horas.

Ambas selecciones se vuelven a encontrar en el Estadio Ypané.

Dónde ver a Chile contra Paraguay

El partido de Chile contra Paraguay femenino se transmite en Chilevisión y en ESPN5 .

De forma online, el cruce va por la señal de chilevision.cl y en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.