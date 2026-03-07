Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino
La Roja Femenina tiene su segundo desafío de la semana durante este sábado.
Este sábado se juega el segundo partido femenino Paraguay y Chile, en el marco de los compromisos amistosos internacionales.
La seleccionadas llegan a la fecha tras conseguir una victoria en el primer duelo, ante un resultado 1-0 obtenido gracias a la anotación de Mary Valencia.
Cuándo juega Chile contra Paraguay
El partido femenino de Chile contra Paraguay es este sábado, 7 de marzo, a las 19:00 horas.
Ambas selecciones se vuelven a encontrar en el Estadio Ypané.
Dónde ver a Chile contra Paraguay
El partido de Chile contra Paraguay femenino se transmite en Chilevisión y en ESPN5.
De forma online, el cruce va por la señal de chilevision.cl y en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
