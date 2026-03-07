SUSCRÍBETE
    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    La Roja Femenina tiene su segundo desafío de la semana durante este sábado.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    La Roja Femenina. Foto referencial de archivo Instagram @laroja Servicios / La Tercera

    Este sábado se juega el segundo partido femenino Paraguay y Chile, en el marco de los compromisos amistosos internacionales.

    La seleccionadas llegan a la fecha tras conseguir una victoria en el primer duelo, ante un resultado 1-0 obtenido gracias a la anotación de Mary Valencia.

    Cuándo juega Chile contra Paraguay

    El partido femenino de Chile contra Paraguay es este sábado, 7 de marzo, a las 19:00 horas.

    Ambas selecciones se vuelven a encontrar en el Estadio Ypané.

    Dónde ver a Chile contra Paraguay

    El partido de Chile contra Paraguay femenino se transmite en Chilevisión y en ESPN5.

    De forma online, el cruce va por la señal de chilevision.cl y en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

