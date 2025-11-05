Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Uzbekistán por el Mundial Sub 17
Las selecciones del Grupo J se miden este miércoles.
Llega el turno de Paraguay para debutar en el Mundial Sub 17 y en su primera fecha se mide contra Uzbekistán.
Las selecciones son parte del Grupo J y juegan en el Field 1 del complejo deportivo Aspire Zone de Doha, Qatar.
Cuándo juega Paraguay vs. Uzbekistán
El partido de Paraguay contra Uzbekistán por el Mundial sub 17 es este miércoles, 5 de noviembre, a las 10:00 horas.
Dónde ver a Paraguay vs. Uzbekistán
El partido de Paraguay vs. Uzbekistán se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.
