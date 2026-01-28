SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Bayern Múnich por la Champions League

    Los alemanes visitan Países Bajos por la última fecha de la fase de liga del campeonato.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Bayern Múnich por la Champions League. Foto de archivo Instagram @fcbayern Servicios / La Tercera

    PSV Eindhoven recibe al Bayern Múnich este miércoles, en el marco de la octava y última fecha de fase de liga de la Champions League.

    El cuadro de Países Bajos llega tras una derrota por 0-3 ante Newcastle United, en el marco de la jornada anterior del campeonato.

    Por su parte, el conjunto alemán se mantiene en segunda posición de la tabla europea, liderada por Arsenal, y tuvo una reciente victoria por 2-0 contra Union St-Gilloise.

    Cuándo juega PSV vs. Bayern Múnich

    El partido de PSV contra Bayern Múnich es este miércoles, 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Philips Stadion de Países Bajos.

    Dónde ver a PSV vs. Bayern Múnich

    El partido de PSV contra Bayern Múnich se transmite en el canal ESPN5.

    De forma online, el cruce de la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolChampions LeaguePSVBayernBayern MúnichPSV - BayernPSV - Bayern MúnichDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioUEFAChampions League hoyQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios en Ñuble y Biobío: segunda nómina de 1.167 hogares comienza a recibir bono de recuperación

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Matt Helders no descarta nuevo material de Arctic Monkeys: “Es algo que nos encanta hacer y siempre lo haremos”

    Campaña de Desafío Levantemos Chile por incendios ha recaudado 10% de la meta y ya inició entrega de ayudas

    Futuro ministro de Kast acusa que el actual gobierno está “llenando” cargos en ministerios y puestos de primer nivel

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, miércoles 28 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 28 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Benfica vs. Real Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Benfica vs. Real Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Copenhague por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Copenhague por la Champions League

    Incendios en Ñuble y Biobío: segunda nómina de 1.167 hogares comienza a recibir bono de recuperación
    Chile

    Incendios en Ñuble y Biobío: segunda nómina de 1.167 hogares comienza a recibir bono de recuperación

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Benfica vs. Real Madrid por la Champions League

    Casi 4 millones: número de personas morosas en Chile aumenta al cierre del 2025
    Negocios

    Casi 4 millones: número de personas morosas en Chile aumenta al cierre del 2025

    El dólar busca rumbo a la espera de las señales de la Fed

    Las ganancias de Enap se disparan en 2025 y la estatal reporta utilidades por quinto año consecutivo

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”
    Tendencias

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Cómo EEUU planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela tras la captura de Maduro, según reportes

    “Te metes con la familia; verás al diablo bajar a la tierra”: la amenaza de Adriano tras estafa digital a su madre
    El Deportivo

    “Te metes con la familia; verás al diablo bajar a la tierra”: la amenaza de Adriano tras estafa digital a su madre

    “Me están manchando más de lo normal”: Arley Méndez rompe el silencio y defiende su participación en los Juegos Mejorados

    PSG, Barcelona, Inter y Manchester City se juegan la clasificación: las claves del supermiércoles de la Champions League

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Matt Helders no descarta nuevo material de Arctic Monkeys: “Es algo que nos encanta hacer y siempre lo haremos”
    Cultura y entretención

    Matt Helders no descarta nuevo material de Arctic Monkeys: “Es algo que nos encanta hacer y siempre lo haremos”

    Piscinas, incendios y hormigas: historias salvajes en las giras de leyendas del rock

    Desde Macha y El Bloque Depresivo hasta Katteyes: el evento solidario que busca levantar el Biobío

    “Falsas” y “un delito penal”: Trump arremete contra encuestas que muestran caída en su apoyo tras asesinatos en Minneapolis
    Mundo

    “Falsas” y “un delito penal”: Trump arremete contra encuestas que muestran caída en su apoyo tras asesinatos en Minneapolis

    La Junta de la Paz creada por Trump confirma 27 miembros fundadores con la reciente incorporación de El Salvador

    “Conoce muy bien el destino de Maduro”: EE.UU. amenaza con “usar la fuerza” si Delcy Rodríguez no cumple con sus demandas

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó