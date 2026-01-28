Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Bayern Múnich por la Champions League
Los alemanes visitan Países Bajos por la última fecha de la fase de liga del campeonato.
PSV Eindhoven recibe al Bayern Múnich este miércoles, en el marco de la octava y última fecha de fase de liga de la Champions League.
El cuadro de Países Bajos llega tras una derrota por 0-3 ante Newcastle United, en el marco de la jornada anterior del campeonato.
Por su parte, el conjunto alemán se mantiene en segunda posición de la tabla europea, liderada por Arsenal, y tuvo una reciente victoria por 2-0 contra Union St-Gilloise.
Cuándo juega PSV vs. Bayern Múnich
El partido de PSV contra Bayern Múnich es este miércoles, 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Philips Stadion de Países Bajos.
Dónde ver a PSV vs. Bayern Múnich
El partido de PSV contra Bayern Múnich se transmite en el canal ESPN5.
De forma online, el cruce de la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
