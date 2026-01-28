Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Bayern Múnich por la Champions League. Foto de archivo Instagram @fcbayern

PSV Eindhoven recibe al Bayern Múnich este miércoles, en el marco de la octava y última fecha de fase de liga de la Champions League.

El cuadro de Países Bajos llega tras una derrota por 0-3 ante Newcastle United, en el marco de la jornada anterior del campeonato.

Por su parte, el conjunto alemán se mantiene en segunda posición de la tabla europea, liderada por Arsenal, y tuvo una reciente victoria por 2-0 contra Union St-Gilloise.

Cuándo juega PSV vs. Bayern Múnich

El partido de PSV contra Bayern Múnich es este miércoles, 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Philips Stadion de Países Bajos.

Dónde ver a PSV vs. Bayern Múnich

El partido de PSV contra Bayern Múnich se transmite en el canal ESPN5 .

De forma online, el cruce de la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.