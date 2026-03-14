Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Elche en TV y streaming
Los merengues juegan de local en el Santiago Bernabéu por la Fecha 28 de LaLiga.
Este fin de semana continúan los cruces válidos por la Fecha 28 de LaLiga de España, donde el Real Madrid juega de local y recibe a Elche.
Los merengues llegan a la jornada tras un 2-1 ante Celta obtenido en la jornada local anterior, además de mantener ventaja en su llave contra el Manchester City por los octavos de la Champions League, lo que se definirá en la próxima semana.
Por su parte, y volviendo al torneo español, los visitantes vienen de caer por 1-2 ante Villarreal.
Cuándo juega Real Madrid vs. Elche
El partido del Real Madrid contra Elche es este sábado, 14 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Santiago Bernabéu para este compromiso.
Dónde ver a Real Madrid vs. Elche
El partido del Real Madrid contra Elche se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce por LaLiga se encuentra en la plataforma DGO.
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