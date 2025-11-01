Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Valencia en TV y streaming
Los clubes se miden este sábado por la Fecha 11 de LaLiga de España.
Este fin de semana se desarrolla la Fecha 11 de LaLiga de España, donde Real Madrid recibe a Valencia.
Los locales vienen de celebrar un triunfo 2-1 ante Barcelona, obtenido en el clásico español de la jornada pasada.
Por su parte, los visitantes cayeron anteriormente por 0-2 ante Villarreal.
Cuándo juega Real Madrid vs. Valencia
El partido de Real Madrid vs. Valencia es este sábado, 1 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso los merengues reciben a su rival en el estadio Santiago Bernabéu de España.
Dónde ver a Real Madrid vs. Valencia
El partido de Real Madrid contra Valencia se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma DGO.
