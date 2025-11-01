Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Valencia en TV y streaming. Foto referencial: realmadrid.com

Este fin de semana se desarrolla la Fecha 11 de LaLiga de España, donde Real Madrid recibe a Valencia.

Los locales vienen de celebrar un triunfo 2-1 ante Barcelona, obtenido en el clásico español de la jornada pasada.

Por su parte, los visitantes cayeron anteriormente por 0-2 ante Villarreal.

Cuándo juega Real Madrid vs. Valencia

El partido de Real Madrid vs. Valencia es este sábado, 1 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los merengues reciben a su rival en el estadio Santiago Bernabéu de España.

Dónde ver a Real Madrid vs. Valencia

El partido de Real Madrid contra Valencia se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma DGO.