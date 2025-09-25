Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming. Foto referencial.

Este jueves se terminan de definir la sexta fecha de LaLiga de España y corresponde el partido en que Real Oviedo recibe a Barcelona.

Los locales llegan a la jornada tras caer por la cuenta mínima ante Elche, mientras que el conjunto azulgrana celebró una anterior victoria ante Getafe por 3-0.

Cuándo juega Real Oviedo vs. Barcelona

El partido de Real Oviedo contra Barcelona es este jueves, 25 de septiembre, a las 16:30 horas de Chile.

Los locales reciben al cuadro azulgrana en el Estadio Carlos Tartiere de Asturias.

Dónde ver a Real Oviedo vs. Barcelona

El partido de Real Oviedo vs. Barcelona se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en el catálogo de la plataforma DGO.