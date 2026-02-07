Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Girona en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @sevillafc

Avanza la Fecha 23 de LaLiga de España, donde el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo juega de local y recibe a Girona.

El equipo con los chilenos viene de caer por 1-4 ante Mallorca, mientras que su rival también arrastra una derrota por 0-1 contra Oviedo en la jornada pasada del campeonato local.

Cuándo juega Sevilla vs. Girona

El partido de Sevilla contra Girona por LaLiga es este sábado, 7 de febrero, a las 14:30 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España para este compromiso.

Dónde ver a Sevilla vs. Girona

El partido de Sevilla contra Girona se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce por LaLiga va en la plataforma DGO.