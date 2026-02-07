Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Girona en TV y streaming
El cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo juega en el marco de la Fecha 23 del torneo local.
Avanza la Fecha 23 de LaLiga de España, donde el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo juega de local y recibe a Girona.
El equipo con los chilenos viene de caer por 1-4 ante Mallorca, mientras que su rival también arrastra una derrota por 0-1 contra Oviedo en la jornada pasada del campeonato local.
Cuándo juega Sevilla vs. Girona
El partido de Sevilla contra Girona por LaLiga es este sábado, 7 de febrero, a las 14:30 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España para este compromiso.
Dónde ver a Sevilla vs. Girona
El partido de Sevilla contra Girona se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce por LaLiga va en la plataforma DGO.
