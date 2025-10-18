Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Mallorca en TV y streaming

Ya arrancó la Fecha 9 de LaLiga de España y llega el próximo desafío del Sevilla, que se mide contra Mallorca.

El cuadro con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo viene de golear a Barcelona con un resultado 4-1, mientras que su rival cayó anteriormente por 1-2 ante Athletic.

Cuándo juega Sevilla vs. Mallorca

El partido de Sevilla contra Mallorca por LaLiga es este sábado, 18 de octubre, a las 9:00 horas de la mañana en Chile.

Los clubes se miden en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España.

Dónde ver a Sevilla vs. Mallorca

El partido de Sevilla vs. Mallorca se transmite por televisión en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce por LaLiga se encuentra en la plataforma de streaming DGO.