Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Este miércoles continúan los cruces por la Champions League y su tercera fecha enfrenta a Sporting de Lisboa con Olympique de Marsella.

El conjunto de Portugal viene de caer por 1-2 ante Napoli en la jornada anterior de la competencia internacional, mientras que los franceses celebraron un resultado 4-0 contra Ajax de Ámsterdam.

Cuándo juega Sporting vs. Marsella

El partido de Sporting de Lisboa contra Olympique de Marsella es este miércoles, 22 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.

Para este cruce de la Champions League los clubes se miden en el Estadio José Alvalade de Portugal.

Dónde ver a Sporting vs. Marsella

El partido de Sporting contra Marsella se transmite en el canal ESPN4 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.