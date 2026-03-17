Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Bodo/Glimt por la Champions League. Foto referencial de archivo Instagram @sportingcp

Este martes se retoma la acción de la Champions League, con los partidos de vuelta por los octavos de final, donde Sporting abre la jornada al recibir a Bodo/Glimt.

El cuadro de Lisboa tiene el desafío de invertir el resultado para mantenerse en competencia, luego del marcador 0-3 que obtuvo en su favor el cuadro noruego en su anterior cruce de ida.

Cuándo juega Sporting vs. Bodo/Glimt

El partido de Sporting contra Bodo/Glimt es este martes, 17 de marzo, a las 14:45 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio José Alvalade de Lisboa, Portugal.

Dónde ver a Sporting vs. Bodo/Glimt

El partido de Sporting contra Bodo/Glimt se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.