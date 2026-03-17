Dónde y a qué hora ver a Sporting vs. Bodo/Glimt por la Champions League
El cuadro de Portugal recibe a un sorpresivo rival, que se presenta con amplia ventaja a cerrar los octavos de final.
Este martes se retoma la acción de la Champions League, con los partidos de vuelta por los octavos de final, donde Sporting abre la jornada al recibir a Bodo/Glimt.
El cuadro de Lisboa tiene el desafío de invertir el resultado para mantenerse en competencia, luego del marcador 0-3 que obtuvo en su favor el cuadro noruego en su anterior cruce de ida.
Cuándo juega Sporting vs. Bodo/Glimt
El partido de Sporting contra Bodo/Glimt es este martes, 17 de marzo, a las 14:45 horas.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio José Alvalade de Lisboa, Portugal.
Dónde ver a Sporting vs. Bodo/Glimt
El partido de Sporting contra Bodo/Glimt se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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