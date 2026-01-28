Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Atalanta por la Champions League
Los clubes se miden por la Fecha 8 de la Champions League.
Union Saint-Gilloise recibe al Atalanta en Bélgica, en el marco de la octava fecha de la Champions League.
Los locales vienen de caer por 0-2 contra Bayern Múnich, mientras que los italianos también lamentaron una reciente derrota por 2-3 contra Athletic.
Cuándo juega Union Saint-Gilloise vs. Atalanta
El partido de Union Saint-Gilloise contra Atalanta es este miércoles, 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Lotto Park de Bélgica.
Dónde ver a Union Saint-Gilloise vs. Atalanta
El partido de Union Saint-Gilloise contra Atalanta se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
