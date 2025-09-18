Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile contra Alianza Lima por la Copa Sudamericana en TV y streaming
Los clubes se miden este jueves por el duelo de ida de los cuartos de final de la competencia.
Continúan los cruces por la Copa Sudamericana y Universidad de Chile se mide ante Alianza Lima por el duelo de ida de cuartos de final.
Los Azules se instalaron en la etapa tras el fallo de la Conmebol que les permitió continuar en la competencia, a la que llegan con buenos ánimos tras alzar la Supercopa con su reciente victoria ante Colo Colo.
Cuándo juega Universidad de Chile
El partido de Universidad de Chile contra Alianza Lima es este jueves, 18 de septiembre, a las 21:30 horas.
Los azules visitan a su rival en el Estadio Alejandro Villanueva de Perú.
Dónde ver a Universidad de Chile
El partido de Alianza Lima vs. Universidad de Chile se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce por la Copa Sudamericana se encuentra en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.
